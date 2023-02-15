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27 минут назад

Глава УАФ Павелко призвал изолировать российских футболистов

Илья Родин

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко призвал Турецкую федерацию футбола изолировать российских спортсменов. Он добавил, что только такая мера позволит обеспечить безопасность атлетов из других государств. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ранее в одном из турецких отелей возник конфликт между футболистами. Российские игроки заявили, что потасовка началась после нападения на их одноклубника. Украинские сообщили, что якобы заступились за уборщицу.

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Павелко подчеркнул, что обратился в ТФФ с требованием принять необходимые меры по полной изоляции «агрессивных российских футболистов» как от украинских клубов, так и от спортсменов других государств.

По его мнению, на инцидент в отеле следует обратить внимание всем, кто выступает за ослабление спортивных рестрикций против россиян.

Полный международный бан россиян является основным и едва ли не единственным способом защитить спортсменов из «цивилизованных стран», резюмировал Павелко.

Футбол,Видео,Андрей Павелко,
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