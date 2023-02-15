Игрок «Урала» рассказал, как покупает бутсы в обход санкций

«У российских футболистов сложности с экипировкой из-за санкций? Да, это правда. Раньше у многих были контракты с брендами, они им все поставляли. Кто-то по знакомству брал или ч

Сейчас нашел вот парня из Молдавии, через него заказываю. Службой доставки он отправляет их мне. Недавно как раз хотел взять новые бутсы. Раньше такие же за 17 тысяч брал, а теперь 26 тысяч стоят. Подумал: «Да ну нафиг!» Поэтому сейчас старые модели заказываю, в районе 20 тысяч выходит.

Допускаю ли я, что никогда не услышу гимн Лиги чемпионов? Один раз об этом задумался, когда читал новости про возможный переход в Азию. Помню, как в детстве его пел, и тогда промелькнула мысль, что, возможно, никогда в жизни больше не услышу, будучи игроком. Капец. Но не часто думаю об этом. Тем более, ничего не мешает показывать хороший уровень, уйти в европейский клуб и уже там его услышать», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».