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1 час назад

Игрок «Урала» рассказал, как покупает бутсы в обход санкций

Чемпионат.com

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, как приобретает футбольную экипировку вопреки закрытию магазинов многих всемирно известных спортивных брендов в России. Также игрок высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

Игрок «Урала» рассказал, как покупает бутсы в обход санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У российских футболистов сложности с экипировкой из-за санкций? Да, это правда. Раньше у многих были контракты с брендами, они им все поставляли. Кто-то по знакомству брал или ч

Сейчас нашел вот парня из Молдавии, через него заказываю. Службой доставки он отправляет их мне. Недавно как раз хотел взять новые бутсы. Раньше такие же за 17 тысяч брал, а теперь 26 тысяч стоят. Подумал: «Да ну нафиг!» Поэтому сейчас старые модели заказываю, в районе 20 тысяч выходит.

Допускаю ли я, что никогда не услышу гимн Лиги чемпионов? Один раз об этом задумался, когда читал новости про возможный переход в Азию. Помню, как в детстве его пел, и тогда промелькнула мысль, что, возможно, никогда в жизни больше не услышу, будучи игроком. Капец. Но не часто думаю об этом. Тем более, ничего не мешает показывать хороший уровень, уйти в европейский клуб и уже там его услышать», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

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