Агент Кварацхелии подтвердил интерес к игроку «Наполи» со стороны других клубов

Комментируя интерес к нему со стороны «Реала», я могу сказать, что Кварацхелией интересуется множество других клубов. Но Хвича думает только о победе в чемпионате Италии и матчах «Наполи» в Лиге чемпионов. Он думает о том, как осчастливить неаполитанцев. Квара любит Неаполь. Ему нравится здесь. Он сказал мне, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не будет играть за другой итальянский клуб. Только за «Наполи». Он чувствует себя в Неаполе как дома.