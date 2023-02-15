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40 минут назад

Агент Кварацхелии подтвердил интерес к игроку «Наполи» со стороны других клубов Европы

Чемпионат.com

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, подтвердил интерес других европейских клубов к своему клиенту, отметив, что форвард настроен продолжать карьеру в неаполитанской команде.

Агент Кварацхелии подтвердил интерес к игроку «Наполи» со стороны других клубов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Только я являюсь представителем Кварацхелии. Он общается только со мной и со своим отцом. Нет других лиц, которые представляют

Комментируя интерес к нему со стороны «Реала», я могу сказать, что Кварацхелией интересуется множество других клубов. Но Хвича думает только о победе в чемпионате Италии и матчах «Наполи» в Лиге чемпионов. Он думает о том, как осчастливить неаполитанцев. Квара любит Неаполь. Ему нравится здесь. Он сказал мне, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не будет играть за другой итальянский клуб. Только за «Наполи». Он чувствует себя в Неаполе как дома.

Что касается продления контракта, то на данный момент нам не поступало никаких предложений. Но у нас хорошие отношения с руководством «Наполи», и, если появится какая-то новая информация, вы об этом узнаете», — приводит слова представителя Кварацхелии CalcioNews24.

Футбол,Реал,
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