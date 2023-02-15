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53 минуты назад

Кураньи порекомендовал Кокорину остаться в Европе

Илья Родин

Футболист Кевин Кураньи, бывший игрок московского «Динамо», заявил, что форварду «Ариса» Александру Кокорину следует остаться в Европе. Об этом пишет портал «РБ Спорт»

Возвращение Кокорина в Россию сочли преждевременным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кураньи пояснил, что Кокорин может еще показать себя в европейском футболе. По его мнению, ему рано возвращаться в Москву.

«Он еще не сказал там свое слово. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как Саша еще может поиграть в Европе», - подчеркнул футболист.

Вместе с тем, уточнил Кураньи, в РПЛ российский игрок также будет востребован.

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Напомним, что Кокорин выступал за «Спартак», «Зенит» и другие российские клубы. В 2022 году он перешел в кипрский «Арис». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, в его активе восемь голов.

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