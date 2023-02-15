Возвращение Кокорина в Россию сочли преждевременным

Футболист Кевин Кураньи, бывший игрок московского «Динамо», заявил, что форварду «Ариса» Александру Кокорину следует остаться в Европе. Об этом пишет портал «РБ Спорт»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кураньи пояснил, что Кокорин может еще показать себя в европейском футболе. По его мнению, ему рано возвращаться в Москву.

«Он еще не сказал там свое слово. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как Саша еще может поиграть в Европе», - подчеркнул футболист.

Вместе с тем, уточнил Кураньи, в РПЛ российский игрок также будет востребован.