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52 минуты назад

Футболисты ЦСКА победили "Динамо" в товарищеском матче в Турции

ТАСС

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:1 победил столичное "Динамо" в товарищеском матче. Встреча прошла в среду в турецком Белеке.

Футболисты ЦСКА победили "Динамо" в товарищеском матче в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Милан Гаич (56-я минута) и Хесус Медина (88), у "Динамо" отличился Эли Даса (31-я минута). На 58-й минуте был удален футболист ЦСКА Виллиан Роша.

Ранее в среду "Динамо" в товарищеском матче проиграло владикавказской "Алании" (2:3). Встреча с ЦСКА для бело-голубых стала последней на сборах в Турции. 23 февраля подопечным Славиши Йокановича предстоит в гостях сыграть против самарских "Крыльев Советов" в пером матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

На сборах в Белеке ЦСКА сыграет еще один матч - с казанским "Рубином" 19 февраля. 23 февраля армейцы проведут дома первый матч четвертьфинала "пути РПЛ" кубка страны против "Краснодара".

В турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги ЦСКА располагается на пятом месте с 29 очками в 17 матчах, "Динамо" занимает четвертую строчку с 29 очками в 17 матчах.

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