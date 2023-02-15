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38 минут назад

Порядка 400 тыс. россиян оформили паспорт болельщика

ТАСС

Порядка 400 тыс. граждан РФ оформили паспорт болельщика на текущий момент. Об этом в ходе совещания президента России с членами правительства сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Порядка 400 тыс. россиян оформили паспорт болельщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Порядка 400 тыс. человек получили карту болельщика", - сказал Шадаев.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. Это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".

Министерство 7 февраля сообщило, что разработало мобильное приложение для карты болельщика, которое поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети.

Футбол,Максут Шадаев,Владимир Путин,
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