«Ман Сити» обыграл «Арсенал» и сравнялся с «пушкарями» по очкам в таблице АПЛ

"Манчестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в перенесенном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и догнал столичный клуб в турнирной таблице чемпионата Англии. Матч, прошедший 15 февраля в Лондоне, завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Фото: Global Look Press Global Look Press

В первом тайме соперники обменялись голами. На 24-й минуте "горожан" вывел вперед бельгиец Кевин Де Брейне, а на 42-й минуте Букайо Сака позволил хозяевам поля отыграться. Во втором тайме "Манчестер Сити" отправил в ворота противников еще два гола - отличились Джек Грилиш (на 72-й минуте) и Эрлинг Холанд (на 82-й). Теперь "Арсенал" и "Манчестер Сити" имеют равное количество очков - по 51 - и лидируют в турнирной таблице, но у лондонской команде есть одна игра в запасе.