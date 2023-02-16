«Ман Сити» обыграл «Арсенал» и сравнялся с «пушкарями» по очкам в таблице АПЛ

"Манчестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в перенесенном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и догнал столичный клуб в турнирной таблице чемпионата Англии. Матч, прошедший 15 февраля в Лондоне, завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
В первом тайме соперники обменялись голами. На 24-й минуте "горожан" вывел вперед бельгиец Кевин Де Брейне, а на 42-й минуте Букайо Сака позволил хозяевам поля отыграться. Во втором тайме "Манчестер Сити" отправил в ворота противников еще два гола - отличились Джек Грилиш (на 72-й минуте) и Эрлинг Холанд (на 82-й). Теперь "Арсенал" и "Манчестер Сити" имеют равное количество очков - по 51 - и лидируют в турнирной таблице, но у лондонской команде есть одна игра в запасе.
В следующем туре 18 февраля "Арсенал" сыграет на выезде с "Астон Виллой", а "Манчестер Сити" в этот же день наведается в гости к "Ноттингем Форест". Ранее нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов заявил, что считает бессмысленным возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).