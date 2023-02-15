«ПСЖ» может отпустить Неймара бесплатно

«ПСЖ» может рассмотреть возможного бесплатного перехода бразильского форварда команды Неймара в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на источники внутри парижского клуба.

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«ПСЖ» может быть готов даже бесплатно отпустить Неймара, чтобы сэкономить на зарплате и избиваться от игрока с плохой репутацией», — сказал источник.

Ранее сообщалось о том, что владельцы «ПСЖ» и лондонского «Челси» ведут переговоры о трансфере Неймара летом за € 60 млн.