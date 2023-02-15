Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
36 минут назад

Источник в «ПСЖ» заявил о готовности отпустить Неймара бесплатно

Чемпионат.com

«ПСЖ» может рассмотреть возможного бесплатного перехода бразильского форварда команды Неймара в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на источники внутри парижского клуба.

«ПСЖ» может отпустить Неймара бесплатно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«ПСЖ» может быть готов даже бесплатно отпустить Неймара, чтобы сэкономить на зарплате и избиваться от игрока с плохой репутацией», — сказал источник.

Ранее сообщалось о том, что владельцы «ПСЖ» и лондонского «Челси» ведут переговоры о трансфере Неймара летом за € 60 млн.

«ПСЖ» купил Неймара у испанской «Барселоны» в 2017 году за € 222 млн. Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Всего за парижан Неймар сыграл 172 матча, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители