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23 минуты назад

Месси не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" и может перейти в "Интер Майами" Бекхэма

Газета.Ruиещё 3

Аргентинский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не уверен в своем желании подписывать новый контракт с клубом, сообщает газета L.

Месси склоняется к переходу в «Интер Майами»
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

По ее информации, шансы "ПСЖ" на то, чтобы удержать победителя чемпионата мира 2022 года в Катаре, тают с каждым днем. Представители Месси не дают согласия на заключение сделки по продлению соглашения, потому что капитан сборной Аргентины раздумывает над переходом в другую команду. Одним из вариантов продолжения карьеры называют американский клуб "Интер Майами", принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.

СМИ сообщали, что "Пари Сен-Жермен" предлагал Месси поставить подпись под договором на один сезон с возможностью продления еще на один год. Ранее бывший американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, принявший гражданство России, заявил, что США зарабатывают большие деньги благодаря своим действиям на Украине.

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