Месси склоняется к переходу в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не уверен в своем желании подписывать новый контракт с клубом, сообщает газета L.

Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters Kai Pfaffenbach/Reuters

По ее информации, шансы "ПСЖ" на то, чтобы удержать победителя чемпионата мира 2022 года в Катаре, тают с каждым днем. Представители Месси не дают согласия на заключение сделки по продлению соглашения, потому что капитан сборной Аргентины раздумывает над переходом в другую команду. Одним из вариантов продолжения карьеры называют американский клуб "Интер Майами", принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.