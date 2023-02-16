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1 час назад

«Le Parisien»: Эмир Катара мечтает видеть Зидана в ПСЖ

Спорт день за днемиещё 1

Руководство ПСЖ недовольно работой Кристофа Галтье на посту главного тренера парижан, сообщает Le Parisien.

Эмир Катара захотел видеть Зидана в ПСЖ
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

За неделю столичный клуб потерпел три поражения подряд. В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ уступил «Марселю» со счетом 1:2, в Лиге 1 — «Монако» (1:3) и в первом матче 1/8 Лиги чемпионов — «Баварии» (0:1).

По данным издания, менеджмент клуба недоволен не только последними результатами, но и игрой команды. Особенное разочарование вызвал первый тайм против «Баварии», который боссы парижан оценили как «нехватку амбиций».

Сообщается, что Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хочет видеть бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана в роли главного тренера ПСЖ. Стороны контактируют друг с другом уже полтора года, но 50-летний специалист ждет предложение от сборной Франции.

После 23-х туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В активе парижского клуба 54 очка в 23 матчах. Второе место занимает «Марсель» (49). В следующем туре подопечные Кристофа Галтье на домашней арене примут «Лилль». Встреча состоится 19 февраля.

Футбол,Кристоф Галтье,Зинедин Зидан,Реал,
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