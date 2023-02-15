Чалов прокомментировал интерес «Венеции»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о возможном переходе в «Венецию».
«Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» — бывает, вкидывают кто-то из СМИ», – цитирует Чалова Sport24.
Также нападающий отметил, что мог продолжить карьеру в швейцарском «Базеле».
В текущем сезоне РПЛ Чалов провел в составе ЦСКА 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
ЦСКА занимает в текущем сезоне РПЛ 5-е место с 29 баллами. В таблице лидирует «Зенит» с 42 очками.
В текущем сезоне Серии Б «Венеция» занимает 13-е место.