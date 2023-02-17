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46 минут назад

Катарские инвесторы готовы приобрести «Манчестер Юнайтед» более чем за € 5,6 млрд — СМИ

Матч ТВиещё 3

Катарские инвесторы готовят первоначальное предложение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 5,6 миллиарда евро), сообщает Bloomberg.

Катарские инвесторы готовы купить «МЮ» более чем за €5,6 млрд
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным издания, консорциум, в который входит бывший премьер министр Катара Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, вносит последние штрихи в предложение о приобретении клуба Английской премьер лиги у семьи Глейзеров.

Ранее СМИ сообщали, что американский предприниматель Илон Маск заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов евро.

Глейзеры владеют «МЮ» с 2005 года. В текущем чемпионате Англии команда занимает третью строчку в турнирной таблице после 23 туров.

«Манчестер Юнайтед» — один из самых титулованных английских клубов, 20 кратный чемпион страны, 12 кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Футбол,Илон Маск,Манчестер Юнайтед,
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