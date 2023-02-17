Катарские инвесторы готовы купить «МЮ» более чем за €5,6 млрд

Катарские инвесторы готовят первоначальное предложение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 5,6 миллиарда евро), сообщает Bloomberg.

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По данным издания, консорциум, в который входит бывший премьер министр Катара Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, вносит последние штрихи в предложение о приобретении клуба Английской премьер лиги у семьи Глейзеров.

Ранее СМИ сообщали, что американский предприниматель Илон Маск заинтересован в приобретении «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов евро.

Глейзеры владеют «МЮ» с 2005 года. В текущем чемпионате Англии команда занимает третью строчку в турнирной таблице после 23 туров.