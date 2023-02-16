«Челси» готов выкупить Жоау Феликса у «Атлетико» за € 80 млн

Отмечается, что английский клуб предложит около € 80 млн за полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Феликс перешёл в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» зимой 2023 года. Лондонцы заплатили € 11 млн за аренду португальца. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Феликса – около € 6 млн. Футболист перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года, мадридцы заплатили за Жоау рекордную для клуба сумму — € 126 млн.