Гендиректор «Шахтёра» обвинил FIFA в банкротстве украинских клубов

«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов. Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству. ФИФА не заботится об украинском футболе. ФИФА ставит себя выше закона», — цитирует Палкина SportsPro.