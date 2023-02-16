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1 час назад

Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА не заботится об украинском футболе

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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением о работе ФИФА. Спортивный функционер раскритиковал организацию за правило о приостановке контракта легионеров.

Гендиректор «Шахтёра» обвинил FIFA в банкротстве украинских клубов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее «Шахтёр» подал иск в ФИФА с требованием компенсации, но он был отклонён.

«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов. Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству. ФИФА не заботится об украинском футболе. ФИФА ставит себя выше закона», — цитирует Палкина SportsPro.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о контрактах легионеров. Они требовали вернуть уехавших игроков из России, а также выплатить денежную компенсацию

Многие российские и украинские клубы лишились иностранных футболистов.

Футбол,Сергей Палкин,
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