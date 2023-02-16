Гендиректор «Шахтёра» обвинил FIFA в банкротстве украинских клубов

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением о работе ФИФА. Спортивный функционер раскритиковал организацию за правило о приостановке контракта легионеров.
Ранее «Шахтёр» подал иск в ФИФА с требованием компенсации, но он был отклонён.
«ФИФА забрала всех наших иностранных игроков и не защитила нас от всех этих долгов. Это нелепая ситуация, которая приводит украинские клубы к банкротству. ФИФА не заботится об украинском футболе. ФИФА ставит себя выше закона», — цитирует Палкина SportsPro.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о контрактах легионеров. Они требовали вернуть уехавших игроков из России, а также выплатить денежную компенсацию
Многие российские и украинские клубы лишились иностранных футболистов.