Глава департамента судейства рассказал о работе офсайдных линий в РПЛ

«Для зрителей ничего не изменится. Будут такие же линии, как и прежде. Для судей почти всё останется без изменений. Практически все провайдеры делают одинаковый интерфейс, чтобы можно было менять арбитров, не переучивая их тотально. Наши судьи уже работали на международных матчах на оборудовании других поставщиков VAR. А вот если говорить о самих технологиях, то отличия есть.



Hawk-Eye брал каждый кадр с поворотных камер и анализировал его, накладывал на математически просчитанный макет поля. Мы же будем использовать статические камеры без зума и каких-либо передвижений. Об этом подходе сейчас задумываются и в ФИФА. Такие камеры дают более надёжный результат. Есть свои вопросы по стадионам – сейчас идут обследования и могут понадобиться дополнительные работы под размещение камер.



Мы протестировали систему на матче ЦСКА. Там линии работали в офлайн-режиме, и нас более чем устроил результат. Их весьма устроила наша обратная связь. Опыт команды, которая работала с Hawk-Eye, уникален для китайцев. Нам предоставили отличные финансовые условия, и мы совместно двигаемся по продукту», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.