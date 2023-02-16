Persian Soccer: сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном в Тегеране

Сборная России сыграет товарищеский матч в Тегеране с командой Ирана в марте 2023 года.

Об этом сообщает в соцсетях Persian Soccer со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа. Планируется, что иранцы также сыграют два матча с Ираком. Также сообщается, что в Иран отправится женская сборная России, которая сыграет с местной командой.

Отметим, что вчера, 15 февраля, министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в Тегеране с иранским коллегой Сейедом Хамидом Саджади Хазаве.