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44 минуты назад

В РФС рассказали, почему ФИФА и УЕФА не объясняет отстранение российских судей

Чемпионат.comиещё 1

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался по поводу того, что ФИФА и УЕФА перестали вызывать российских арбитров на международные матчи.

В РФС рассказали, почему ФИФА и УЕФА не объясняет отстранение российских судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поводу отстранения сборной России присылали бумаги? У нас разные системы. У сборной есть юридически обязательные вещи: количество матчей, суммы от телеправ и так далее. А у судей с ФИФА просто контракт, по которому их могут либо вызвать, либо нет. Эмблемы, амуницию и приглашение на онлайн-семинар прислали, но судить не вызвали. Причину этого никто объяснять не будет, потому что это юридические риски для ФИФА и УЕФА. Каждый судья может лично пойти судиться с этими организациями», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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