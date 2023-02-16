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38 минут назад

«Пиво, кто-нибудь?» Де Брёйне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него стаканы

Чемпионат.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил болельщикам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы во время игры. Перенесённый матч 12-го тура АПЛ между лидерами чемпионата прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой гостей со счётом 3:1.

«Пиво, кто-нибудь?» Де Брёйне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него стаканы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На своей странице в социальных сетях Де Брёйне выложил фотографии со вчерашнего матча, на которых видно, как со стороны трибун в него летят пивные стаканы.

«Пиво, кто-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.

Во вчерашней игре Кевин Де Брёйне записал на свой счёт гол и голевую передачу, а также успел вступить в конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. После победы «Манчестер Сити» сравнялся с «Арсеналом» в турнирной таблице АПЛ — у команд по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.

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