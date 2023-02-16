«Пиво, кто-нибудь?» Де Брёйне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него стаканы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил болельщикам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы во время игры. Перенесённый матч 12-го тура АПЛ между лидерами чемпионата прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой гостей со счётом 3:1.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На своей странице в социальных сетях Де Брёйне выложил фотографии со вчерашнего матча, на которых видно, как со стороны трибун в него летят пивные стаканы.

«Пиво, кто-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.