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51 минуту назад

Сборная России нашла соперника для товарищеского матча

Sports.tj

Сборная России сыграет товарищеский матч в Тегеране с командой Ирана в марте 2023 года. Об этом сообщает в соцсетях Persian Soccer со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Сборная России нашла соперника для товарищеского матча
Фото: ТАССТАСС

Планируется, что иранцы также сыграют два матча с Ираком. Также сообщается, что в Иран отправится женская сборная России, которая сыграет с местной командой.

Отметим, что вчера, 15 февраля, министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в Тегеране с иранским коллегой Сейедом Хамидом Саджади Хазаве.

Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру

Сборная России по футболу отстранена от участия во всех международных официальных играх. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира – 2022, а также не примет участия в отборе на Евро – 2024 и розыгрыше Лиги наций.

Футбол,Олег Матыцин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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