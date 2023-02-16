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34 минуты назад

У вице-президента Украинской ассоциации футбола при обыске изъяли около $ 100 тыс.

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У первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Вадима Костюченко изъяли около $ 100 тыс. при обыске, информирует украинский журналист Константин Андриюк.

У вице-президента Украинской ассоциации футбола при обыске изъяли около $ 100 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо денег у Костюченко изъяли все телефоны, ноутбуки, компьютеры, планшеты и другие носители информации. Обыск проходил в рамках уголовного дела по денежным махинациям при покупке земли под строительство базы для сборной Украины.

Напомним, ранее украинские СМИ также сообщали, что глава УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Сначала Павелко был взят под стражу, но потом за него внесли залог, и функционер вышел на свободу.

Футбол,Андрей Павелко,
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