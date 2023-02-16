У вице-президента Украинской ассоциации футбола при обыске изъяли около $ 100 тыс.

Помимо денег у Костюченко изъяли все телефоны, ноутбуки, компьютеры, планшеты и другие носители информации. Обыск проходил в рамках уголовного дела по денежным махинациям при покупке земли под строительство базы для сборной Украины.

Напомним, ранее украинские СМИ также сообщали, что глава УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Сначала Павелко был взят под стражу, но потом за него внесли залог, и функционер вышел на свободу.