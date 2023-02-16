Сборная России нашла соперника для товарищеского матча

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Ирана в марте 2023 года. Об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на главного тренера национальной команды Ирана Мехди Таджа.

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Точная дата игры не называется, однако она может состояться в период с 20 по 28 марта. Отмечается, что в Иране проведет товарищескую встречу и женская сборная России.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине сборная России и российские клубы отстранили от международных матчей. С тех пор российская команда провела лишь ряд официальных товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).