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19 минут назад

Назван новый соперник сборной России для товарищеского матча

Никита Бородкин

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Ирана в марте 2023 года. Об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на главного тренера национальной команды Ирана Мехди Таджа.

Сборная России нашла соперника для товарищеского матча
Фото: ТАССТАСС

Точная дата игры не называется, однако она может состояться в период с 20 по 28 марта. Отмечается, что в Иране проведет товарищескую встречу и женская сборная России.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине сборная России и российские клубы отстранили от международных матчей. С тех пор российская команда провела лишь ряд официальных товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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В январе Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить товарищеские матчи европейских команд с российскими клубами на зимних сборах в Турции.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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