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2 часа назад

«Ограничений по возрасту нет». Глава судейского департамента — о карьере Безбородова

Чемпионат.com

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры опытного российского арбитра Владислава Безбородова.

«Ограничений по возрасту нет». Глава РФС — о карьере Безбородова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Должность для Безбородова после его окончания карьеры? Мы заинтересованы во всех людях, которые у нас есть. У нас топ-людей в судействе и футболе в целом не так много. При том уровне, который показывает Владислав, я надеюсь, что он не планирует завершать свою карьеру. Никаких ограничений по возрасту сейчас нет. Когда карьера закончится, мы, естественно, будем очень заинтересованы в том, чтобы он передавал свой опыт и знания другим судьям», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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