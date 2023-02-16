«Ограничений по возрасту нет». Глава РФС — о карьере Безбородова

«Должность для Безбородова после его окончания карьеры? Мы заинтересованы во всех людях, которые у нас есть. У нас топ-людей в судействе и футболе в целом не так много. При том уровне, который показывает Владислав, я надеюсь, что он не планирует завершать свою карьеру. Никаких ограничений по возрасту сейчас нет. Когда карьера закончится, мы, естественно, будем очень заинтересованы в том, чтобы он передавал свой опыт и знания другим судьям», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.