В РФС объяснили, почему Hawk-Eye ушёл из чемпионата России

«Мы понимали, что они находятся в юрисдикции, которая максимально недружественная. Была велика вероятность, что уйдут после финала Кубка России. Мы заранее начали прорабатывать разные варианты. Велись переговоры по цене и с изначальным поставщиком, и с альтернативными. Дадите хорошую цену – договоримся. Мы получили от Hawk-Eye существенную скидку относительно предыдущего контракта. Ведь они уже сделали первоначальную инвестицию и обучили персонал. Переговоры не были фейковыми. У нас действительно имелись и другие варианты.



В Hawk-Eye знали, что в РФС приезжали люди и привозили своё оборудование на тесты – реальный подбор других контрагентов. Они начали тормозить с заключением договора. Мы для себя поняли, что уйдут с вероятностью в 80%. У нас уже были другие подрядчики с ценовыми параметрами. Возник тот же политический вопрос: кто возьмётся работать и на каких условиях. Одна компания отвалилась по техническим вопросам, в том числе с офсайдными линиями. Другая компания – суперская, уровня Hawk-Eye, оказалась сильно дороже. Пришлось бы заново выстраивать всю инфраструктуру. Плюс сложные юридические схемы закупки через третьи страны», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.