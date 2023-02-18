Футболисты "ПСЖ" усомнились в профессионализме Галтье

Футболисты «Пари Сен-Жермен» усомнились в профессионализме главного тренера команды Кристофа Галтье. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, ряд игроков не верят в то, что этот тренер сможет сделать «ПСЖ» лучше и вывести команду на высокий уровень игры.
Накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» недовольно работой Кристофа Галтье на должности наставника команды.
После 23 проведенных матчей «ПСЖ» располагаемся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка. Команда Галтье потерпела поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.