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2 часа назад

Футболисты "ПСЖ" сомневаются в профессионализме наставника команды Галтье

Газета.Ruиещё 3

Футболисты «Пари Сен-Жермен» усомнились в профессионализме главного тренера команды Кристофа Галтье. Об этом сообщает Footmercato.

Футболисты "ПСЖ" усомнились в профессионализме Галтье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, ряд игроков не верят в то, что этот тренер сможет сделать «ПСЖ» лучше и вывести команду на высокий уровень игры.

Накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» недовольно работой Кристофа Галтье на должности наставника команды.

После 23 проведенных матчей «ПСЖ» располагаемся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка. Команда Галтье потерпела поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Футбол,Кристоф Галтье,УЕФА,
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