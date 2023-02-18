Футболисты "ПСЖ" усомнились в профессионализме Галтье

Футболисты «Пари Сен-Жермен» усомнились в профессионализме главного тренера команды Кристофа Галтье . Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, ряд игроков не верят в то, что этот тренер сможет сделать «ПСЖ» лучше и вывести команду на высокий уровень игры.