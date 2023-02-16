Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о победе своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (2:1). Также игрок рассказал о самочувствии после повреждения. Напомним, Гайич пропустил один из сборов армейцев из-за травмы.

«Мы очень хорошо знаем наших соперников, они здорово готовы физически. Мы ни в коем случае не хотели уступать, не хотели быть слабее. Поэтому матч получился жестким. В этой игре мы прояв

Как чувствую себя после повреждения? Чувствую себя лучше. Я пропустил некоторое время, но у нас еще есть 7-8 дней до возобновления сезона. Этого достаточно, чтобы я вышел на пик своих кондиций", — сказал Милан Гайич в новом видео на клубном YouTube-канале московского ЦСКА.