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1 час назад

Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения

Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о победе своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (2:1). Также игрок рассказал о самочувствии после повреждения. Напомним, Гайич пропустил один из сборов армейцев из-за травмы.

Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы очень хорошо знаем наших соперников, они здорово готовы физически. Мы ни в коем случае не хотели уступать, не хотели быть слабее. Поэтому матч получился жестким. В этой игре мы прояв

Как чувствую себя после повреждения? Чувствую себя лучше. Я пропустил некоторое время, но у нас еще есть 7-8 дней до возобновления сезона. Этого достаточно, чтобы я вышел на пик своих кондиций", — сказал Милан Гайич в новом видео на клубном YouTube-канале московского ЦСКА.

Футбол,Динамо,
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