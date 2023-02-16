Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с иранским «Сепаханом»

«Завершение сборов будет, скорее, завтра, когда мы сыграем нашу заключительную подготовительную игру. Сегодня же мы провели финальную тренировку на этих сборах в Дубае. Главный итог — все здоровы, это самое важное. Завтра нас ждёт хороший соперник, сыграем с ним, чтобы посмотреть, кто какую форму набрал, и проанализировать состояние игроков в преддверии первого официального матча.



На подготовку к этому матчу, по сути, был только один день, да и тот не совсем полноценный, учитывая, что тренировка только одна. Насколько этого достаточно? Я думаю, достаточно для того, чтобы завтра сыграть. Посмотрим, кто сколько сыграет, но в любом случае такой матч, тем более с хорошим клубом, я думаю, поможет нам в подготовке.



На матче будут присутствовать до нескольких десятков тысяч болельщиков? Конечно, всегда приятно играть при таком скоплении болельщиков — это большой плюс. Что касается самого матча, то мы должны были сыграть его ещё осенью, но, к сожалению, по не зависящим от нас причинам он тогда не состоялся — в связи с переносом Кубка. Поэтому был найден компромиссный вариант и для нас, и для «Сепахана» для того, чтобы провести игру сейчас — в процессе подготовки к чемпионату. Я думаю, матч будет интересным.



Соперника посмотрели немного. В чемпионате команда не так много забивает, ещё меньше пропускает. Сейчас «Сепахан» находится на первом месте с небольшим отрывом от «Персеполиса». Следующая официальная игра у этих клубов — как раз между собой. Я думаю, что наш матч — важный этап подготовки и для «Сепахана». Я немного разговаривал с Димой Кириченко о чемпионате Ирана, ему понравилась интенсивность и количество молодых местных игроков, которые создают конкуренцию, от которой уровень футбола в стране поднимается. Летом мы играли с «Црвеной Звездой» в Сочи, та игра получилась боевой и интенсивной — думаю, в таком же ключе пройдёт и завтрашний матч», — цитирует Семака официальный сайт клуба. Встреча между «Зенитом» и «Сепаханом» пройдёт завтра, 17 февраля (15:00 мск).