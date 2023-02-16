Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
47 минут назад

Тренер «Канзас-Сити Чифс» угрожал тем, кто собирался на выступление Рианны на Супербоуле

Чемпионат.com

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс рассказал, как тренер команды Энди Рид угрожал отправить на скамейку любого игрока команды, который выйдет из раздевалки, чтобы посмотреть шоу Рианны в перерыве Супербоула-2023.

Тренер «Канзас-Сити Чифс» угрожал собиравшимся послушать Рианну на Супербоуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я слышал, что это было крутое выступление. Тренер Рид сказал нам: «Если вы идёте смотреть выступление, то просто идите. Но остальную часть игры вы не сыграете», — приводит слова Махоумса USA Today.

Финальный матч сезона Национальной футбольной лиги завершился победой «Канзас-Сити Чифс», который одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Махоумс был признан самым ценным игроком матча. Теперь он действующий MVP лиги (признан накануне) и MVP Супербоула. Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.

Футбол,Энди Рид,Рианна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители