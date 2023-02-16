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52 минуты назад

Крымский футбольный союз сообщил, что все команды региона готовы к лицензированию РФС

Sports.ru

Президент Крымского футбольного союза рассказал о готовности команд к лицензированию РФС.

Крымский футбольный союз: все команды региона готовы к лицензированию РФС
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее сообщалось, что лицензирование клубов из Крыма для участия в российских футбольных лигах начнется в феврале.

– Пока не знаю, когда приедет комиссия. У меня нет никаких официальных документов. Разговоров много. Но пока ничего сказать не могу.

– Чалый постоянно говорит, что «Севастополь» готов. Другие команды готовы к лицензированию?

– Все команды на сборах. Каждый занимается своим делом. Все они готовы к лицензированию. Но никаких официальных документов у нас нет, поэтому рано о чем-то говорить, – сказал Сергей Бородкин.

Футбол,РФС,
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