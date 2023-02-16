Стала известна дата товарищеского матча сборной России с Ираном

Сборные Ирана и России проведут товарищеский матч 22–23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Об этом сообщает Sport24.

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«Азади» является крупнейшим по вместимости стадионом Ирана, его вместимость составляет 78116 зрителей.

Сборные России и Ирана должны были провести товарищеский матч в ноябре прошлого года, но она так и не состоялась.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Сборная России в прошлом году провела три товарищеских матча. В сентябре в Бишкеке подопечные Валерия Карпина победили команды Киргизии (2:1). В ноябре российская команда сыграла вничью в гостях с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счетом 0:0.