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1 час назад

Стала известна дата товарищеского матча сборной России с Ираном

Спорт день за днемиещё 2

Сборные Ирана и России проведут товарищеский матч 22–23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Об этом сообщает Sport24.

Стала известна дата товарищеского матча сборной России с Ираном
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Азади» является крупнейшим по вместимости стадионом Ирана, его вместимость составляет 78116 зрителей.

Сборные России и Ирана должны были провести товарищеский матч в ноябре прошлого года, но она так и не состоялась.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Сборная России в прошлом году провела три товарищеских матча. В сентябре в Бишкеке подопечные Валерия Карпина победили команды Киргизии (2:1). В ноябре российская команда сыграла вничью в гостях с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счетом 0:0.

Из-за отстранения от турниров сборная России не смогла в стыковых матчах побороться за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. Также национальная команда была исключена из состава участников отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Турнир следующим летом пройдет в Германии.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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