Форвард "ПСЖ" Неймар после поражения от "Баварии" был замечен за игрой в покер

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» отправился на покерный турнир European Poker Tour в парижском отеле Hyatt Concorde. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, 31-летний форвард быстро вылетел из главного турнира, однако сумел пройти квалификацию во второй соревновательный день.

Отмечается, что стоимость участия в покерном турнире составляла €10 тыс. Неймар попал в топ-45 участников, всего же в соревновании принял участие 71 любитель покера.