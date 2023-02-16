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33 минуты назад

Форвард "ПСЖ" Неймар после поражения от "Баварии" был замечен за игрой в покер

Газета.Ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» отправился на покерный турнир European Poker Tour в парижском отеле Hyatt Concorde. Об этом сообщает RMC Sport.

Форвард "ПСЖ" Неймар после поражения от "Баварии" был замечен за игрой в покер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, 31-летний форвард быстро вылетел из главного турнира, однако сумел пройти квалификацию во второй соревновательный день.

Отмечается, что стоимость участия в покерном турнире составляла €10 тыс. Неймар попал в топ-45 участников, всего же в соревновании принял участие 71 любитель покера.

Напомним, что «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1, единственный мяч в составе немецкой команды оформил Кингсли Коман.

Футбол,Кингсли Коман,
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