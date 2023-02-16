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1 час назад

«Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова

Чемпионат.com

Казанский «Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова на правах аренды из софийского «Локомотива». Арендное соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Добро пожаловать в «Рубин», Димитар!» — написала пресс-служба казанцев.

Помимо софийского «Локомотива», форвард выступал за «Лудогорец» и софийский ЦСКА. В составе «Рубина» Митков будет выступать под 45-м номером.

Отметим, что «Рубин» достаточно креативно анонсировал подписание Миткова. Пресс-служба казанцев опубликовала в клубном телеграм-канале видеоролик, на котором в стиле викторины были изображены попытки угадать фамилию новичка. Среди вариантов были Артём Дзюба и Иван Игнатьев из московского «Локомотива».

Футбол,Артем Дзюба,Иван Игнатьев,
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