Казанский «Рубин» объявил о подписании болгарского нападающего Димитара Миткова на правах аренды из софийского «Локомотива». Арендное соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Добро пожаловать в «Рубин», Димитар!» — написала пресс-служба казанцев.

Помимо софийского «Локомотива», форвард выступал за «Лудогорец» и софийский ЦСКА. В составе «Рубина» Митков будет выступать под 45-м номером.