Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Виктор Мозес сообщил о готовности вернуться на поле в марте

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заявил, что рассчитывает вернуться к играм в марте. Нигериец присоединился к «красно белыми» на сборе в Дубае 25 января. Он не играл за команду с августа 2022 года, когда получил травму в матче 4 го тура РПЛ с «Уралом»(2:0).

Полузащитник «Спартака» Мозес сообщил о готовности вернуться на поле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моё восстановление? Всё хорошо. Когда планирую играть? У меня нет конкретной даты. В марте», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32 летний футболист провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге и забил два мяча. Его контракт с «красно белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года. Московский «Спартак» возобновит официальную часть сезона матчами с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Они состоятся 22 и 27 февраля. 3 марта продолжится розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

Футбол,Виктор Мозес,Фонбет,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители