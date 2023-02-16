Полузащитник «Спартака» Мозес сообщил о готовности вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес заявил, что рассчитывает вернуться к играм в марте. Нигериец присоединился к «красно белыми» на сборе в Дубае 25 января. Он не играл за команду с августа 2022 года, когда получил травму в матче 4 го тура РПЛ с «Уралом»(2:0).