Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с боссами «ПСЖ» о новом контракте
Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону после переговоров с боссами «ПСЖ».
Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Хорхе Месси прилетел в Барселону вчера вечером – сразу после переговоров с руководителями «ПСЖ» о новом контракте Лео.
Вчерашние переговоры «ПСЖ» с отцом Месси не были успешными – сообщалось, что Лео близок к отказу от подписания нового контракта с парижанами.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.
В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.