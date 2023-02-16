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Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с боссами «ПСЖ» о новом контракте

Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону после переговоров с боссами «ПСЖ».

Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с боссами «ПСЖ»
© Sports.ru

Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Хорхе Месси прилетел в Барселону вчера вечером – сразу после переговоров с руководителями «ПСЖ» о новом контракте Лео.

Вчерашние переговоры «ПСЖ» с отцом Месси не были успешными – сообщалось, что Лео близок к отказу от подписания нового контракта с парижанами.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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