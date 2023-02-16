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1 час назад

СМИ: в Испании расследуют платежи "Барселоны" за консультации по арбитрам

ТАСС

СС/. Прокуратура Испании расследует информацию, связанную с платежами, которые получал бывший заместитель председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола от "Барселоны" за консультации клуба во время нахождения на данном посту. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в ведомстве.

СМИ: в Испании расследуют платежи "Барселоны" за консультации по арбитрам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о возможной коррупции. Отмечается, что расследование началось в прошлом году.

Как передает радиостанция Cadena SER, "Барселона" заплатила €1,4 млн компании, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, в период с 2016 по 2018 год. В то время он занимал должность вице-председателя технического комитета арбитров. Сам Энрикес Негрейра заверил, что никогда никак не содействовал каталонскому клубу и что речь шла лишь о консультациях в устной форме.

По версии газеты Pais, его компания передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

Футбол,Хосе Мария,
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