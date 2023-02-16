Главный тренер «Тоттенхэма» Конте остался в Италии после игры с «Миланом»

«После проведённого вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы оправиться от недавней операции. Здоровье — это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини возьмёт на себя обязанности тренера первой команды», — говорится в заявлении клуба.