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1 час назад

Конте остался в Италии после игры с «Миланом». Временным тренером назначен его помощник

Чемпионат.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который недавно перенёс операцию по удалению желчного пузыря, был вынужден остаться в Италии после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом»(0:1). Об этом сообщает официальный аккаунт «Тоттенхэма» в социальных сетях.

Главный тренер «Тоттенхэма» Конте остался в Италии после игры с «Миланом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После проведённого вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы оправиться от недавней операции. Здоровье — это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини возьмёт на себя обязанности тренера первой команды», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее из-за проблем со здоровьем итальянский специалист был вынужден пропустить матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (1:0).

Футбол,Кристиан Стеллини,
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