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50 минут назад

Федерация футбола Испании готова сотрудничать по делу о выплатах «Барсы» экс-главе судей

Чемпионат.comиещё 1

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте выступила с заявлением, касающимся скандала с «Барселоной» и её связью с вице-президентом судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

В Испании готовы сотрудничать по скандальному делу «Барсы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем.

1. После выборов президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, среди них — г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра.

2. RFEF требует в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов, чтобы все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны детализировать все свои доходы независимо от того, сколько получают в RFEF. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность оценить и проверить фактическое и реальное отсутствие конфликта интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы.

3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне».

4. RFEF согласилась принимать участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу.

5. Как только будет получена нужная информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен превалировать во всех подобных ситуациях», – говорится в заявлении.

Футбол,Хосе Мария,
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