Кухарчук назвал одну из причин перехода в московское «Торпедо

— Философия одна — надо перебегать соперника и выиграть все единоборства. У нас есть свои критерии, о которых я не буду сейчас рассказывать. Философия Талалаева — это вертикальные быстрые передачи, выход из зоны отбора в противоположную зону, где меньше соперников. Короче, это много тактики и теории. При этом, мы должны не только тактически обыгрывать соперника, но и перебегать его.