Кухарчук назвал одну из причин перехода в московское «Торпедо

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал об адаптации в московском клубе и философии главного тренера Андрея Талалаева.
«Торпедо» объявило о подписании Кухарчука 12 января. Двумя днями ранее игрок объявил об уходе из «Химок». Футболист выступал за подмосковный клуб с 2019 года.
— Ощущаю себя отлично, адаптировался. Спасибо партнерам по команде и тренерскому штабу. Приняли меня очень хорошо.
— Участвовал ли в переходе Талалаев, с которым вы давно знакомы?
— Да, мы знаем друг друга очень давно. Еще со времен по юношеской сборной. Под его руководством я провел более ста официальных матчей. Конечно, он поучаствовал в своем переходе. Талалаев был одной из причин моего перехода в московское «Торпедо».
— Давнее знакомство с тренером идет на пользу в адаптации?
— Да, это больше плюс, чем минус. Думаю, футболисту легче адаптироваться, когда он приходит в новый клуб под руководство тренера, которого уже знает.
— Талалаев всегда был таким эмоциональным тренером?
— Да, всегда.
— Какую философию в игровом плане он проповедует?
— Философия одна — надо перебегать соперника и выиграть все единоборства. У нас есть свои критерии, о которых я не буду сейчас рассказывать. Философия Талалаева — это вертикальные быстрые передачи, выход из зоны отбора в противоположную зону, где меньше соперников. Короче, это много тактики и теории. При этом, мы должны не только тактически обыгрывать соперника, но и перебегать его.
— Как психологически настроена команда перед возобновлением чемпионата в ситуации, когда у тебя нет права на ошибки?
— Возможно, для кого то это психологически и тяжело. Однако я считаю, что для футболистов психология важна на 90% для достижения результатов. Не так техническое оснащение и физическая подготовка важна, как психология. Если ты ментально готов и тебя ничего не тревожит, то практически всегда это положительный результат.
— Какая у вас будет роль в «Торпедо»?
— Андрей Талалаев меня давно знает. Ему известно, что я могу играть на любой позиции и помогать команде. Я такой игрок, который не привереда. Например, первый тайм с «Зенитом» мне приходилось играть правым защитником, второй — центральным нападающим. Я буду играть там, где скажет главный тренер. Главное для меня — играть в футбол и приносить пользу команде, — сказал Кухарчук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
После 17 туров МИР РПЛ «Химки» с 12 очками занимают предпоследнее место, замыкает турнирную таблицу «Торпедо» с 6 баллами.
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