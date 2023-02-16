Неймар нарушил режим питания после поражения в матче "ПСЖ" - "Бавария"

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар нарушил режим питания после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

31-летний форвард ночью посетил ресторан быстрого питания «Макдональдс» после игры в покерном турнире, на которую он прибыл на следующий день после окончания матча с немецким клубом. Соответствующее фото в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал близкий друг Неймара Гильермо Питта.

«Приучаем его делать нормальные вещи», — прокомментировал фото Питта, сопроводив его тремя эмодзи с изображением бургера.

Напомним, что «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:1, единственный мяч в составе немецкой команды оформил Кингсли Коман.