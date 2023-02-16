Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в другой клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может летом перейти в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Жерар Ромеро.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации инсайдера, сегодня агент игрока встретился со спортивным руководством «Барселоны». Таким образом, переход Гюндогана в каталонский клуб грядущим летом выглядит вполне возможным.

Действующий контракт немецкого полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Клуб хочет заключить новое соглашение, но сам игрок рассматривает вариант с уходом.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.