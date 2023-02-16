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43 минуты назад

Илкай Гюндоган может летом перейти «Барселону» на правах свободного агента

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может летом перейти в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Жерар Ромеро.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в другой клуб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации инсайдера, сегодня агент игрока встретился со спортивным руководством «Барселоны». Таким образом, переход Гюндогана в каталонский клуб грядущим летом выглядит вполне возможным.

Действующий контракт немецкого полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Клуб хочет заключить новое соглашение, но сам игрок рассматривает вариант с уходом.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

«Манчестер Сити» делит с «Арсеналом» 1-е место в таблице АПЛ, набрав 51 очков после 23 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «РБ Лейпциг».

Футбол,Жерар Ромеро,Илкай Гюндоган,
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