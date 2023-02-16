Прокуратура потребовала оставить Дани Алвеса под стражей

Прокуратура обратилась в суд Барселоны с просьбой оставить в тюрьме бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, который обвиняется в сексуальном насилии, сообщает Marca.

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На слушании 16 февраля суд разбирает апелляцию стороны футболиста, который хочет добиться освобождения из под стражи до вынесения приговора. Слушания являются закрытыми в целях защиты частной жизни потерпевшей девушки.

Защита Алвеса настаивала на том, что у футболиста достаточно корней в Испании, что гарантирует то, что он не сбежит, а также в очередной раз поставила под сомнение версию потерпевшей, у которой отсутствуют внутренние повреждения. Прокуратура сослалась на многочисленные улики, которые, по версии следствия, обличают спортсмена, в том числе ДНК тесты.

Алвес был заключен в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. По данным СМИ, если 39 летнего игрока признают виновным, ему грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

Футболист выступал в Европе за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен Жермен». За сборную Бразилии провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций.