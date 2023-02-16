Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Футболист клуба РПЛ рассказал об участии в странных матчах

Lenta.ru

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился опытом участия в матчах, которые носили неспортивный характер. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист клуба РПЛ рассказал об участии в странных матчах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, таких встреч было несколько, однако он отметил, что не знает, как проверить свои подозрения.

«Встретил человека, не футболиста, который назвал один матч с моим участием, носивший неспортивный характер. Мне так не казалось, но он привел ряд фактов. Стал вспоминать, анализировать и кое что действительно готов отнести к странностям», — рассказал Лебеденко, но не стал называть матч.

Лебеденко в нынешнем сезоне провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард отметился одним голом.

В декабре 2021 года бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов признался, что ему доводилось участвовать в договорном матче. Однако экс-футболист национальной команды подчеркнул, что свои обязанности на поле в той игре выполнял честно и денег не получил.

Футбол,Игорь Лебеденко,Александр Филимонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Спартак,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители