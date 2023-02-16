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49 минут назад

«Локомотив» выплатил 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова — СМИ

Матч ТВ

Московский «Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».

Стала известна выплаченная за Пиняева и Глушенкова сумма
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Отмечается, что до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18 летний Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» на 4 года, в текущем сезоне МИР РПЛ провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевых передачи. 23 летний Глушенков также заключил соглашение с железнодорожниками на 4 года, он провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, забив пять мячей и сделав шесть голевых передач.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Сергей Пиняев,Максим Глушенков,Фонбет,
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