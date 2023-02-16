Стала известна выплаченная за Пиняева и Глушенкова сумма

Отмечается, что до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18 летний Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» на 4 года, в текущем сезоне МИР РПЛ провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевых передачи. 23 летний Глушенков также заключил соглашение с железнодорожниками на 4 года, он провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, забив пять мячей и сделав шесть голевых передач.