Стала известна выплаченная за Пиняева и Глушенкова сумма

Московский «Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.
18 летний Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» на 4 года, в текущем сезоне МИР РПЛ провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевых передачи. 23 летний Глушенков также заключил соглашение с железнодорожниками на 4 года, он провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, забив пять мячей и сделав шесть голевых передач.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.