Петржела: для европейских сборных лучше провести договорной матч, чем сыграть с Россией

«Какие еще сборные могут согласиться сыграть с Россией? Возможно, Саудовская Аравия, Китай или Катар. Может, кто-то из Латинской Америки, если РФС предложит много денег. Точно не согласится ни одна европейская сборная. Для них сейчас сыграть с Россией — хуже, чем поучаствовать в договорном матче», — сказал Петржела.