Петржела: для европейских сборных лучше провести договорной матч, чем сыграть с Россией

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч со сборной Ирана в марте. Его слова передает «РБ Спорт».
«Какие еще сборные могут согласиться сыграть с Россией? Возможно, Саудовская Аравия, Китай или Катар. Может, кто-то из Латинской Америки, если РФС предложит много денег. Точно не согласится ни одна европейская сборная. Для них сейчас сыграть с Россией — хуже, чем поучаствовать в договорном матче», — сказал Петржела.
О возможном проведении матча сообщили иранские СМИ со ссылкой на главного тренера команды Мехди Тахжа.
Предположительно, встреча состоится в промежуток с 20 по 28 марта. Также между собой сыграют женские сборные России и Ирана.