Джо Коул раскритиковал Мудрика за игру с пропущенным от «Боруссии» голом

«Мудрика стоит немного поругать в эпизоде с пропущенным голом. Он отчасти виноват. Это был стандарт. Когда ты атакующий игрок, ты думаешь про себя: «Так, я могу подобрать мяч и забить гол отсюда, если его выбьют из штрафной в мою сторону».



Но как только ты понимаешь, что мяч выбит, ты сразу включаешься в оборону! А он просто позволил Адейеми убежать от него и даже не постарался помешать. Мне кажется, что быстрые игроки иногда склонны терять концентрацию, потому что им кажется, что их скорость может им помочь в любой ситуации», – цитирует Коула Metro.