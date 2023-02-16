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15 минут назад

Джо Коул раскритиковал Мудрика за игру в эпизоде с пропущенным от «Боруссии» голом

Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул раскритиковал вингера синих Михаила Мудрика за его игру в эпизоде с пропущенным голом во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

Джо Коул раскритиковал Мудрика за игру с пропущенным от «Боруссии» голом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мудрика стоит немного поругать в эпизоде с пропущенным голом. Он отчасти виноват. Это был стандарт. Когда ты атакующий игрок, ты думаешь про себя: «Так, я могу подобрать мяч и забить гол отсюда, если его выбьют из штрафной в мою сторону».

Но как только ты понимаешь, что мяч выбит, ты сразу включаешься в оборону! А он просто позволил Адейеми убежать от него и даже не постарался помешать. Мне кажется, что быстрые игроки иногда склонны терять концентрацию, потому что им кажется, что их скорость может им помочь в любой ситуации», – цитирует Коула Metro.

Михаил Мудрик перешёл в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» за € 100 млн с учётом бонусов. На данный момент он провёл в составе синих четыре матча, не отметившись голевыми действиями.

Футбол,Михаил Мудрик,Джо Коул,
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