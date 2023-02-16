«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду

«О, это сложный вопрос. Для меня, наверное, Роналду, если честно. Но я думаю, что это, вероятно, не все оценят. Я знаю, что сейчас момент Месси, но я всегда был фанатом Роналду. Я такой же, как и ты", — сказал Дрейк. «Дрейк, мужик, ты крут! Ты тоже фанат Роналду. Чёрт… С кем бы я не общался, все называют Месси лучшим, но ты… Ты особенный, братан. Ты такой, какой есть», – ответил iShowSpeed.