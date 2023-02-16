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30 минут назад

«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду

Чемпионат.com

Известный канадский рэпер Дрейк сделал свой выбор между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. Хип-хоп исполнитель стал гостем на стриме популярного блогера iShowSpeed, являющегося фанатом 38-летнего португальца.

«Я всегда был его фанатом». Рэпер Дрейк сделал выбор между Месси и Роналду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«О, это сложный вопрос. Для меня, наверное, Роналду, если честно. Но я думаю, что это, вероятно, не все оценят. Я знаю, что сейчас момент Месси, но я всегда был фанатом Роналду. Я такой же, как и ты", — сказал Дрейк. «Дрейк, мужик, ты крут! Ты тоже фанат Роналду. Чёрт… С кем бы я не общался, все называют Месси лучшим, но ты… Ты особенный, братан. Ты такой, какой есть», – ответил iShowSpeed.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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