Мамаев — об открытии академии в Дубае: я имею право решать, где лучше для меня и семьи

«Я считаю, что имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находится там, где я хочу находиться на данный момент.



Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день. Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – приводит слова Мамаева «Матч ТВ».