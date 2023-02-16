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1 час назад

«ПСЖ» анонсировал первую за 11 лет открытую тренировку

Чемпионат.com

Французский «ПСЖ» на своём официальном сайте анонсировал проведение открытой тренировки, которая должна пройти 24 февраля на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс» в столице Франции.

«ПСЖ» анонсировал первую за 11 лет открытую тренировку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Интересным фактом является то, что «ПСЖ» проведёт открытую тренировку впервые за 11 лет.

Обладатели абонементов на матчи парижан получат по два пригласительных билета на открытую тренировку, а также буду обладать приоритетным правом приобретения дополнительной пары билетов. Остальные болельщики «ПСЖ» получат возможность приобрести билеты после обладателей абонементов. Стоимость билетом составляет от 5 до 15 евро. Тренировка будет длиться один час.

Также тренировку посетят 1000 детей-бенефициаров благотворительного фонда «ПСЖ».

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