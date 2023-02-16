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1 час назад

L'Equipe: семья Месси готова к переезду в США

Газета.Ru

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси летом может покинуть «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

L'Equipe: семья Месси готова к переезду в США
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации источника, Месси не может договориться с французским клубом о продлении соглашения. Аргентинец может продолжить карьеру в «Интер Майами». Отмечается, что семья звездного форварда готова к переезду в США, где, по информации СМИ, у Месси есть дом.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.

Футбол,Лионель Месси,
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