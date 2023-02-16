L'Equipe: семья Месси готова к переезду в США

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси летом может покинуть «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

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По информации источника, Месси не может договориться с французским клубом о продлении соглашения. Аргентинец может продолжить карьеру в «Интер Майами». Отмечается, что семья звездного форварда готова к переезду в США, где, по информации СМИ, у Месси есть дом.