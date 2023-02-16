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23 минуты назад

Шишкин назвал безнадежной ситуацию в российском футболе

Спорт день за днемиещё 3

Бывший опорный полузащитник сборной России Роман Шишкин высказался о предстоящем товарищеском матче между отечественной национальной командой и коллектива из Ирана.

Шишкин назвал безнадежной ситуацию в российском футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний как была безнадежной, так и остается. Все-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», – цитирует Шишкина «Чемпионат».

Сегодня, 16 февраля, информационные издания Tasnim News Agency и Fars News Agency сообщили о проведении встречи сборных России и Ирана в конце марта.

Последние матчи отечественный коллектив провел против Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0) и Киргизии (2:1).

Команда Валерия Карпина отстранена по решению ФИФА и УЕФА от международных турниров по причине ситуации на Украине.

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