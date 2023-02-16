Шишкин назвал безнадежной ситуацию в российском футболе

«Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний как была безнадежной, так и остается. Все-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», – цитирует Шишкина «Чемпионат».