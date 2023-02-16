СБУ провело задержания в Украинской ассоциации футбола

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто какой-то поверхностный осмотр, обыски очень серьезные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал журналист.