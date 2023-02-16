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48 минут назад

Источник: СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

СБУ провело задержания в Украинской ассоциации футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто какой-то поверхностный осмотр, обыски очень серьезные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал журналист.

В конце ноября Печерский суд города Киева назначил меру пресечения главе УАФ Андрею Павелко. Чиновника арестовали на 2 месяца — до 22 января 2023 года. Тем не менее президент УАФ может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 9 млн 880 тыс. гривен (порядка 270 тыс. долларов).

Павелко подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц.

Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила риск исключения УАФ из организации.

Футбол,Андрей Павелко,УЕФА,СБУ,
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