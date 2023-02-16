СБУ провело задержания в Украинской ассоциации футбола

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто какой-то поверхностный осмотр, обыски очень серьезные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал журналист.
В конце ноября Печерский суд города Киева назначил меру пресечения главе УАФ Андрею Павелко. Чиновника арестовали на 2 месяца — до 22 января 2023 года. Тем не менее президент УАФ может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 9 млн 880 тыс. гривен (порядка 270 тыс. долларов).
Павелко подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц.
Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила риск исключения УАФ из организации.